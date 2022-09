Sarà il Re Carlo a guidare la processione dietro la bara della defunta regina britannica

Sarà il re Carlo III, affiancato dai figli, il principe del Galles e il duca di Sussex, a guidare la processione dietro la bara della defunta regina britannica, domani, nello spostamento del feretro di Elisabetta II da Buckingham Palace al palazzo di Westminster.

Carlo, William e Harry, insieme al principe Andrea, alla principessa Anna e al principe Edoardo, seguiranno tutti a piedi la bara che verrà trasferita alla Westminster Hall nel primo pomeriggio di domani. Nel corteo a piedi ci saranno anche il figlio di Anna, Peter Phillips, e suo marito, il vice ammiraglio Sir Tim Laurence.

Le donne della Famiglia reale seguiranno invece la processione in auto: Camilla, la regina consorte, Kate, la principessa del Galles, Sophie, contessa di Wessex, e Meghan, duchessa del Sussex. La bara della regina lascerà Buckingham Palace alle 14:22 e attraverserà alcuni dei luoghi più iconici del centro di Londra, lungo Queen's Gardens, The Mall, Horse Guards e Horse Guards Arch, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square e New Palace Yard. L'arrivo è previsto alle 15:00.