Elisabetta II, la regina dei record

"La morte della mia amata madre è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia", ha commentato Carlo, nel suo primo messaggio in veste di Re. "So che sarà profondamente sentita in tutto il Paese, il regno, il Commonwealth e da innumerevoli persone nel mondo. E' di conforto la consapevolezza dell'affetto e del rispetto provato verso la regina", ha concluso il nuovo sovrano che regnerà con il nome di Carlo III, come ha annunciato Clarence House.

E per oltre un decennio il sentimento popolare verso la famiglia reale non migliorò molto. Nel 2002 Elisabetta festeggiava il suo Golden Jubilee, i suoi 50 anni di regno, con una "popolarità della monarchia in netta caduta", come registrava un sondaggio pubblicato allora dal Guardian. Per questo, di fronte alla grande festa popolare che invase le strade di Londra, e di tante altre città britanniche, nel giugno di venti anni fa, c'era chi, come un editorialista del Telegraph, si domandava: "Chi avrebbe potuto immaginare questo nel 1997, l'anno in cui moriva la principessa del Galles? Chi avrebbe potuto immaginare che la monarchia potesse riprendersi dalla crisi e rinnovare se stessa?".

Con il matrimonio, seguito in diretta mondiale da decine di milioni di persone in tutto il mondo il 29 aprile 2011, la "monarchia britannica si è dimostrata una delle più resistenti istituzioni del mondo, e la sua capacità di catturare l'immaginazione popolare non mostra segni di indebolimento. E se voi non sopportate il principe William e la sua sposa - scriveva in quell'occasione sul Guardian lo storico Dominic Sandbrook - ho brutte notizie per voi: rimarranno con noi per i prossimi 50 anni, farete bene ad abituarvi a loro".

Due anni dopo, nel 2016, un'altra grave crisi politica, con il referendum per la Brexit e l'uscita dall'Unione europea. Stavolta, Elisabetta non si lasciò coinvolgere, mantenendo un imperscrutabile silenzio. La regina, però, anche se indirettamente, fece sentire chiaramente la sua voce nel gennaio 2020, quando il Principe Harry e la moglie Meghan Markle annunciarono la loro volontà di ritirarsi dagli incarichi pubblici della famiglia reale, rinunciando al 'Sovereign Grant', l'appannaggio reale, per diventare finanziariamente indipendenti.

Nel frattempo, nel 2014, il regno di Elisabetta aveva superato il rischio di sfaldamento, con il referendum per l'indipendenza della Scozia. Con un 5% di margine, gli scozzesi scelsero di restare a far parte del Regno Unito. Fu quella una delle rarissime occasioni nelle quali Elisabetta, sebbene non in modo esplicito e attraverso gli atteggiamenti, più che con le parole, lasciò intendere qual era la sua preferenza politica: ovviamente, a favore del mantenimento dell'integrità del regno.

Il 6 febbraio 2017, un altro record. Elisabetta diventa il primo sovrano britannico a celebrare un Giubileo di Zaffiro , il sessantacinquesimo anniversario della sua ascesa al trono. Per l'occasione, la regina preferì festeggiare in tono minore, senza sfarzose cerimonie, così come fece il 20 novembre dello stesso anno, celebrando privatamente, assieme al marito, il settantesimo anniversario di matrimonio.

Nell'occasione, fu Elisabetta a gestire l'uscita dalla Royal Family del nipote prediletto Harry, dettando lei tempi e modi di uno 'strappo' che a molti ricordò per certi versi quello consumato nel 1936 da Edoardo VIII. Altri grattacapi, con conseguenze ancora imprevedibili per l'immagine della Royal Family, sono venuti ad Elisabetta dal suo terzogenito, Andrea, Duca di York, costretto a patteggiare un risarcimento per evitare un pubblico processo per rapporti sessuali con l'allora minorenne Virginia Giuffrè nell'ambito dello scandalo dei traffici sessuali del finanziere Jeffrey Epstein.

In quell'occasione, Elisabetta fece appello allo spirito britannico forgiatosi nella Seconda Guerra Mondiale. "We'll meet again", disse Elisabetta, ci incontreremo di nuovo, prendendo a prestito le parole di una celebre canzone dell'epoca, le cui note risuonavano nel 1945 quando, giovanissima, prestava servizio come autista e meccanico nel Servizio Ausiliare Territoriale, la milizia civile che sosteneva lo sforzo bellico.

Dagli abiti color pastello agli ineffabili cappellini, dalla passione per i corgi ai film preferiti, come 'Il dottor Zivago', 'Momenti di gloria' e naturalmente 'Il discorso del re' dedicato al padre, Giorgio VI. Poi il cardigan d'oro (con diamanti, zaffiri e rubini) regalato da figli e nipoti per i 50 anni di matrimonio con il duca di Edimburgo (valore 72mila euro, custodito nella Torre di Londra), il suo personalissimo tesoro che conta circa 800mila pezzi gestito da 300 persone, la sveglia al suono delle cornamuse, i foulard di Hermès sempre annodati al collo, gli ombrelli da pioggia, in plastica trasparente, con la banda dello stesso colore del vestito.

Piuttosto conservatrice nella foggia del vestire, la regina Elisabetta II è diventata famosa per i soprabiti dai colori forti e per i cappelli decorativi, che le consentivano di essere vista facilmente nella folla, fedele al motto di Buckingham Palace: "Has to be seen to be believed" (La Regina deve essere vista per essere rispettata), anche a molta distanza.

Nonostante la predilezione per i toni pastello, la Regina non disdegnava i colori forti, come il giallo, spesso scelto per nozze e battesimi, il rosa petunia, il suo preferito, ma anche il turchese, il verde prato, il rosso geranio e il blu elettrico. E poi gli accessori: si va dai cappelli ai guanti, dalle spille agli ombrelli trasparenti ma con richiami al colore indossato. La Regina non segue la moda, ma ha fatto del suo stile e della sua immagine sempre uguale un'icona, ben prima che ci pensasse Andy Warhol.