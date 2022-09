Elisabetta II. Si chiude l'omaggio del popolo alla Regina, Carlo riceve i leader, domani i funerali

Oggi l'ultimo saluto del popolo alla sovrana più popolare di sempre. L'ultima notte di afflusso record, nonostante il freddo, per l'omaggio finale alla spoglie della regina Elisabetta II, esposte alla Westminster Hall. La chiusura degli accessi alla coda è prevista in giornata.

Domani gli occhi del mondo saranno tutti sull'Abbazia di Westminster per i funerali della sovrana morta a 96 anni. Oltre 2000 gli ospiti invitati ai suoi funerali. Tra queste 500 tra teste coronate e capi di Stato e governo, "è come se avvenissero centinai di visite di stato tutte insieme", ha detto Scotland Yard, non senza preoccupazione. I primi arrivi già nella notte scorsa. Quel che è certo che sarà il più grande funerale che il Paese abbia vissuto dalla morte del primo ministro Winston Churchill nel 1965.

Il Paese si fermerà per la festa nazionale, uffici e negozi saranno chiusi, perfino per le visite di routine negli ospedali. Si calcola poi che milioni di persone si affolleranno lungo il Mall per assistere alla processione o guardare la cerimonia di commiato dagli schermi allestiti nei parchi. E non è tutto: il funerale di "Lilibeth" potrebbe essere l'evento mediatico più guardato nella storia della televisione, superando il matrimonio di Carlo e Diana del 1981.

Oggi i dignitari vip verranno accolti da re Carlo III e dalla regina consorte Camilla a palazzo per un ricevimento formale pre-esequie: ricevimento a cui interverranno pure i vertici politici del Regno Unito (a incominciare dalla neo premier Liz Truss, attesa prima da un'udienza a tu per tu con Carlo) e i membri senior della Royal Family.

Resta peraltro da sciogliere il "giallo" sui duchi di Sussex, Harry e Meghan: che secondo un giornale avrebbero ricevuto inizialmente l'invito a partecipare all'evento per volere del re - padre di Harry - salvo vederselo poi revocare dal cerimoniale di corte non essendo più in servizio attivo di rappresentanza della dinastia fin dallo strappo seguito al loro trasferimento in america del 2020. In serata, infine, è prevista la trasmissione integrale d'un intervento televisivo di Camilla in memoria di Elisabetta II - già anticipato nei contenuti essenziali dalla Bbc - parole di elogio della regina consorte racchiuse in una riga “E' riuscita a ritagliarsi un ruolo in un mondo dominato dagli uomini”.

Ieri la veglia dei principi William e Harry, entrambi in uniforme, che hanno reso l'ultimo omaggio alla bara della loro nonna, che ha regnato per 70 anni, insieme agli altri sei nipoti.



Unica nota stonata l'uomo arrestato la notte fra venerdì e sabato a Westminster Hall per essere uscito dalla fila di persone ed essersi scagliato verso il feretro, salendo di corsa i gradini del catafalco, per afferrare il vessillo reale. Si tratta, di un 28enne, Muhammad Khan incriminato per il reato di "disturbo della quiete pubblica", che per ora resta in custodia, e che apparirà domani davanti al giudice.

Le porte dell'Abbazia di Westminster si apriranno alle 8 (le 9 in Italia) quando cominceranno a prendere posto le 2mila persone invitate, tre ore prima dell'inizio delle esequie alle 11:00. La regina sarà trasportata dal palazzo del Parlamento all'Abbazia sul carro armato che portò anche sua madre e suo padre.