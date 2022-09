Emma Marrone: "Mio padre era malato, basta illazioni sui vaccini"

Emma Marrone torna su Instagram a due giorni dal lutto che l'ha colpita per spiegare e mettere a tacere una volta per tutti i commenti nati in seguito alla notizia della morte del suo amato papà.

"Volevo rigraziarvi, anche da parte della mia famiglia, per la vostra vicinanza".

Il volto della cantante è segnato dal dolore della perdita, ma ha comunque la forza morale ed emotiva di rispedire al mittente i commenti inopportuni sul dolore che sta vivendo.

"Volevo commentare anche tutti quei soggetti che hanno fatto le solite illazioni fantasiose ed ignoranti sulla questione dei vaccini - prosegue - Ma penso ci abbia pensato abbondantemente la vita. Mio papà da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia".

Non c'è spazio per i commenti dei no vax, non c'è sponda per l'ennesima strumentalizzazione di una morte che, purtroppo, una ragione ce l'ha: “All'ospedale di Tricase, nel reparto di ematologia, ci hanno seguito e aiutato nel momento più difficile".

Infine l'invito a rimboccarsi le maniche invece di lasciare parole vuote e offensive: "Volete fare qualcosa per me, me lo dite in tanti. Allora informatevi su come donare il midollo, aiutare gli altri significa aiutare se stessi".