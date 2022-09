Emmy, per "Succession" e "Ted Lasso" arriva la consacrazione definitiva

Consacrazione definitiva per due delle serie più amate degli ultimi anni. Premi “pesanti” sono arrivati nella notte di Los Angeles per Succession e Ted Lasso. La serie cult di Hbo, di cui si attende la terza stagione, narra le vicende di una famiglia a capo di un impero di media e della lotta per spodestare dal trono della compagnia il vecchio magnate Roy Logan.

A Succession è andato il premio come miglior serie drammatica ed è stato premiato anche Matthew Macfadyen, come miglior attore non protagonista. Suo l’iconico ruolo di Tom, il marito dell’unica figlia femmina di Roy Logan. Sul fronte commedia invece anche quest’anno gli Emmy vedono splendere Ted Lasso, il piccolo gioiello tv di casa Apple che narra le vicende dolci e amare di un allenatore di football americano catapultato a Londra per allenare una squadra di calcio di premier League.

Un Emmy meritatissimo va a Jason Sudeikis, come miglior attore protagonista a Brett Goldstein come miglior attore non protagonista.

Zendaya conquista una statuetta, meritatissima, come miglior attrice protagonista per Euphoria, mentre Lee Jung-jae, conquista la statuetta come miglior attore per la serie coreana Squid Game.

