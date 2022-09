Emmy, a Barack Obama il premio come "miglior narratore". Unico precedente, il presidente Eisenhower

Solo un altro presidente aveva già ricevuto un Emmy: Dwight D. Eisenhower, nel 1956, ma nel suo caso si trattava di un premio onorario. Oltre a Obama, candidati all'Emmy award nella categoria dei narratori l'ex star dell'Nba, Kareem Abdul-Jabbar (per "Black patriots: heroes of the Civil war"), l'attrice premio Oscar Lupita Nyong'o ("Serengeti II") ed il veterano naturalista David Attenborough (per "The mating game").