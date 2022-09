Emmy: Michael Keaton miglior attore per la miniserie Dopesick

Il primo Emmy della serata in diretta da Los Angeles dei premi per la televisione Usa è andato a Michael Keaton per 'Dopesick', miniserie drammatica sulla crisi degli oppiacei. Il premio arriva dopo il Leone d'oro di Venezia a 'All thebeauty and bloodshed' di Laura Poitras, unico documentario in concorso, sulla battaglia della fotografa statunitense Nan Goldin contro la famiglia Sackler.

Per la produzione televisiva in streaming, l'Emmy come miglior attore non protagonista per la serie drammatica è andato a Matthew Macfadyen, per "Succession", una delle serie che ha fatto incetta di nomination, 25, e che narra la storia di una famiglia proprietaria di un conglomerato di media e intrattenimento.

Il premio come miglior attrice non protagonista è andato a Julia Garner, per "Ozark", storia che ruota attorno a un consulente finanziario che ricicla denaro sporco. E' il terzo Emmy per la Garner, che è anche candidata per la miniserie 'Inventing Anna'.

Premiati anche Sheryl Lee Ralph di “Abbott elementary”, la serie fenomeno di Abc creata da Quinta Brunson su una scuola elementare prevalentemente nera di Filadelfia è una delle preferite della critica. Il premio per il miglior attore non protagonista è andato a Brett Goldstein, il Roy York di Ted Lasso di Apple.