Energia, Cingolani: "L'Italia ha raggiunto il 90% degli stoccaggi, puntiamo al 93%"

"Un traguardo reso possibile dall'intenso lavoro portato avanti dal governo in questi mesi, grazie anche a Snam e al supporto di Gse e Arera", dice il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani , che aggiunge: "Tale risultato ci consente di puntare verso un obiettivo ancora più ambizioso, al quale lavoreremo nelle prossime settimane, volto a raggiungere il 92-93% di riempimento degli stoccaggi, così da garantire maggior flessibilità in caso di picchi sui consumi invernali".

L'Italia raggiunge oggi l'obiettivo del 90% degli stoccaggi di gas, in anticipo rispetto alla scadenza di fine autunno. E' quanto si legge in una nota del Mite (il Ministero della Transizione Ecologica), in anticipo rispetto alla scadenza di fine autunno.

Arera: “situazione di difficoltà complessiva e fisiologica da affrontare”

Entusiasta, ma cauto il commento di Stefano Besseghini presidente di Arera, L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, intervenuto all'Energy Summit 2022 in Piazza Affari a Milano. "Il percorso fatto fino a oggi come campagna di stoccaggio del gas, ci porta ad avere raggiunto i livelli prefissati. Questo, a fronte dell'inizio dell'inverno, è positivo, ma non pensiamo che il lavoro sia concluso" ha detto. "C'è una situazione di difficoltà complessiva e fisiologica che dobbiamo affrontare", ha continuato Besseghini, sottolineando "l'urgenza delle decisioni, con la scadenza dell'anno termico". Da parte sua, "l'Arera ha cercato di fare il massimo nel limiti del suo ruolo di regolatore, per cercare di rendere la situazione flessibile e adattabile al momento che si sta affrontando', anche a fronte degli "aumenti rilevanti delle bollette".

Sulla percentuale di stoccaggio del gas raggiunto dall'Italia è intervenuto anche l'amministratore delegato di Snam Stefano Venier, nel corso dell'Italian Energy Summit organizzato da Il Sole 24. "Sul fronte degli stoccaggi siamo in una condizione buona. Rispetto all'obiettivo del 90% ci siamo e questo ci consente di andare oltre e fare un passo avanti". Aggiungere anche un mezzo miliardo di metri cubi in più - ha aggiunto - ci dà un vantaggio. Più lo stoccaggio è pieno e più è performante in uscita".