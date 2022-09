Energia, Gentiloni: l'Ue pronta a stop del gas, aumentati stoccaggi. Price cap "svolta importante"

Il Commissario sottolinea il grande impegno della Commissione Ue per fronteggiare l'emergenza energetica, lavorando "per rendere obbligatori i livelli di stoccaggio, che adesso hanno superato l'80% in Europa , lavorato con la raccomandazione di ridurre del 15% l'utilizzo dell'energia", anche se Gentiloni riconosce che oggi c'è necessità di fare di più "perché il muro di divisioni che ha bloccato l'azione della Commissione in questi mesi mostra molte brecce, molte aperture".

"Credo sia significativo che la presidente della Commissione ed il G7 economico abbiano preso in parallelo delle decisioni politiche che adesso andranno attuate in modo legislativo e operativo per un tetto al prezzo del gas, per un price cap per il petrolio", ha spiegato Gentiloni: "L'obiettivo è ovviamente continuare in una strategia di un'Europa unita che lavora contro l'invasione dell'Ucraina utilizzando l'arma economica ".

"Gas e Petrolio in Russia stanno finanziando la guerra"

"Noi non partecipiamo alla guerra non partecipiamo all'escalation militare - dice Gentiloni - sosteniamo l'Ucraina e lavoriamo in campo economico: però dobbiamo farlo ormai con maggiore efficacia perché i prezzi del gas e del petrolio in Russia stanno finanziando la guerra. E' molto difficile oggi stabilire un prezzo giusto per il gas, lo spazio differenziale c'è ed è enorme ma bisognerà fissare sia per il petrolio sia per il gas dei tetti che per quanto riguarda il petrolio consentano ai Paesi che non aderiscono direttamente, alla coalizione di averne un vantaggio indiretto".

"Possibile che nel 2023 cominci un declino dell'inflazione"

Le prospettive sull'inflazione - in crescita in tutta l'Unione - pur in un contesto difficile possono migliorare: "Il 2023 può essere un anno, dal punto di vista della crescita, più difficile - continua Gentiloni - è altrettanto possibile che nel 2023 cominci un declino dell'inflazione". Così, a margine del Forum Ambrosetti: "Quella che abbiamo davanti non è l'inflazione degli anni Settanta e Ottanta, ma è indotta principalmente dai prezzi dell'energia", sottolinea il commissario, per cui "questo potrebbe portare ad un'inflazione che già dal prossimo anno non torna ovviamente ai livelli precedenti ma scende rispetto ai picchi".

Giustificato no del governo allo scostamento

"Penso che ciascun paese decida per sé naturalmente, la linea della commissione europea - continua il commissario Ue - è che le misure di sostegno che sono assolutamente necessarie di fronte a questa crisi energetica, debbano essere temporanee, il che non è facile perché quando introduci un sussidio poi toglierlo non è semplice", spiega Gentiloni: "Devono essere temporanee, devono essere mirate perché alcune imprese e famiglie sono colpite da questi aumenti più di altre, e non devono essere finanziate con ulteriore debito".

Pnrr "è corsa contro il tempo"

La commissione europea è disponibile a discutere modifiche limitate al Pnrr "per tenere conto della crisi energetica", ma "non possiamo permetterci di rifare tutto da capo, per paesi come Italia o Spagna è una corsa contro il tempo". Così il commissario europeo all'economia: "Il Pnrr ha già la transizione energetica tra i suoi obiettivi principali - ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti - se sono necessarie modifiche molto limitate, i nostri uffici sono aperti e abbiamo discussioni in corso con alcuni governi. Quello che di certo non possiamo permetterci - conclude - è di ricominciare tutto da capo. Per Paesi con grandi contributi come l'Italia o la Spagna è davvero una corsa contro il tempo".