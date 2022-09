Sostenibilità: l'esempio delle imprese verdi che si alleano e scommettono sul 'Futuro Circolare'

Nei giorni in cui le imprese rischiano di soccombere di fronte ai violenti rincari energetici e l’Italia fatica a progettare un futuro rinnovabile, la loro voce è come un cambio improvviso di orizzonte che traccia nuovi percorsi e delinea una realtà imprenditoriale verde, attiva da tempo nel nostro Paese e tutta da esplorare.

C’è anche Exentiae con la quale a Catania tre farmacisti agricoltori producono ecosapone salva-monumenti, o Sibillana che a Montefortino dona nuova vita alla lana sucida che non trova spazio nel mercato tessile italiano. E ancora Circular Farm che a Scandicci coltiva funghi in acquaponica partendo dai fondi di caffè e ha ideato un kit per l'autoproduzione casalinga, o la Esco Mobility una startup che rigenera i veicoli elettrici per diffondere la mobilità sostenibile riducendo l’inquinamento ambientale.

Un Made in Italy virtuoso che che da anni ha scommesso su prodotti, servizi, soluzioni ecosostenibili e circolari utilizzando le potenzialità della tecnologia. Aziende dal cuore verde, ma dalle competenze digitali, spesso totalmente autonome dal punto di vista energetico, sostenibili e circolari che rivendicano la loro storia, i traguardi raggiunti e chiedono alla politica e alle istituzioni di avere incentivi per continuare a tracciare il futuro delle imprese.

Al via il Wwworkers Camp 2022 “Futuro Circolare”

Lo hanno fatto oggi all’interno del primo incontro del WWWorkers Camp 2022, la rete dei lavoratori digitali organizzato dalla community Wwworkers.it in collaborazione con l’Intergruppo Parlamentare Innovazione.

Hanno raccontano la loro scommessa imprenditoriale e spiegato le ragioni di un’alleanza e di un Manifesto comune. Un documento identitario, condiviso, che coinvolgerà 100 imprese green all’insegna dell’innovazione digitale e della sostenibilità in una tripla accezione: economica, ambientale, ma soprattutto sociale. Per stilarlo le imprese verranno coinvolte in hackathon (evento) virtuale: 4 appuntamenti online per stilare insieme il primo Manifesto sul Futuro Circolare con le 10 azioni imprescindibili per essere un’impresa che guarda al futuro.