Sarà domenica 2 ottobre il giorno del debutto dell'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi in serie A. La prima donna a dirigere una partita di calcio della massima divisione arbitrerà l’incontro Sassuolo-Salernitana. Lo ha annunciato il presidente dell'Associazione italiana arbitri Alfredo Trentalange.

Nella carriera della 32enne Ferrieri Caputi, della sezione di Livorno, 23 gare in C, 3 in serie B, una in Coppa Italia e una partita da "quarto uomo" in Monza-Udinese.