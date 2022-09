EuroBasket, Italia al quarto di finale contro la Francia

L'Italia dopo la Serbia incontra la Francia. Gli azzurri di Pozzecco a Berlino in campo per i quarti contro un altro avversario “impossibile”, alle 17.15.

"La Francia è uno dei migliori team al mondo ed è una squadra diversa dalla Serbia, avendo a disposizione ancor più atletismo e più opzioni. Noi invece siamo l'Italia e continueremo a giocare il nostro basket, fatto di difesa dura, corsa e fiducia in attacco. Ormai abbiamo una nostra identità e vogliamo proseguire su questa strada". Lo ha detto in conferenza stampa il ct azzurro Gianmarco Pozzecco alla vigilia della partita. "Noi continuiamo a coltivare il nostro sogno ma occorre fare un altro miracolo sportivo. Ciò che vedo io è che questa squadra sa emozionare come poche altre".

Gli azzurri si giocano il passaggio in semifinale, e la sfida contro la vincente di Slovenia-Polonia.

L'ultimo precedente tra le due nazionali è di un anno fa, quando i francesi superarono l'Italia nei quarti delle Olimpiadi e vinsero l'argento. Oggi giocano per la semifinale contro la vincente della sfida tra Slovenia e Polonia.