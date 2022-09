Europa, arriva il "no" al price cap sul gas. C'è invece accordo sulle misure contro il caro prezzi

I ministri dell'Energia Ue invitano la Commissione a proporre entro metà settembre "interventi" per "limitare l'impatto eccezionale dei prezzi elevati del gas sull'elettricità sui mercati all'ingrosso e sui clienti" e "misure coordinate di riduzione della domanda dielettricità in tutta l'Ue". Si legge nella bozza di conclusioni del Consiglio straordinario dell'Energia. I ministri concordano anche sulla necessità di impiegare" strumenti di liquidità di emergenza" per le utility alle prese con la volatilità del mercato. Nel testo non viene menzionata la possibile introduzione del price cap sul gas.

Il Consiglio Ue Energia invita "la Commissione a esaminare le opzioni su come utilizzare il mercato delle emissioni Ue (Ets) per far fronte all'attuale prezzo elevato dell'elettricità, ribadendo al contempo i propri impegni a raggiungere in modo economicamente vantaggioso gli obiettivi di taglio delle emissioni di gas a effetto serra concordati, e a prendere atto del ruolo della riserva di stabilità" dello stesso Ets. Lo si legge in un passaggio della bozza di conclusioni del Consiglio straordinario Energia. La proposta è stata caldeggiata in particolare dal premier polacco, Mateusz Morawiecki, che in un'intervista al Financial Times aveva proposto la sospensione temporanea del sistema Ets.