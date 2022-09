Europei donne. Setterosa battuto 12-9 in semifinale dalla Grecia

La Nazionale femminile di pallanuoto si ferma in semifinale nel 35esimo Europeo, in corso a Spalato. Il Setterosa del ct Carlo Silipo, alla “Spaladium Arena” della città croata, si è arreso alla Grecia con il punteggio di 12-9 (2-2; 4-2; 4-3; 2-2).

Le Azzurre non sono riuscite a battere la formazione ellenica che in diversi tratti è apparsa superiore. L'Italia ha sofferto particolarmente nella prima parte del terzo quarto. Setterosa a segno con Silvia Avegno, autrice di una tripletta su sette tiri, Chiara Tabani di una doppietta, quindi con Domitilla Picozzi, Roberta Bianconi, Valeria Palmieri e Claudia Marletta.

La Grecia, per la quarta volta in una finale europea (mai conquistato l'oro), venerdì alle ore 20,30 affronterà per il titolo continentale quindi la Spagna, (è la prima volta che le due Nazioni si affrontano in finale) che in semifinale ha piegato i Paesi Bassi per 10-7 (3-2, 2-1, 1-2, 4-2) in una sfida che ha visto le iberiche, già sconfitte dal Setterosa nella prima fase a gironi, non andare mai sotto nel punteggio.

Le italiane, venerdì alle ore 19, affronteranno l'Olanda nella finale per il bronzo e si erano già incontrare nella finale di consolazione, nel 2010 a Zagabria, con la partita che si concluse a favore delle “oranje”. Dal 1989 al 2016 il Setterosa ha sempre concluso l'Europeo nelle prime quattro posizioni (nel 2018 sesto e nel 2020 quinto). La pallanuoto femminile ha conquistato due volte il bronzo, nel 1991 ad Atene e nel 2016 a Belgrado. In mezzo gli ori di Vienna 1995, Siviglia 1997, Prato 1999, l'argento di Budapest 2001, l'oro di Lubiana 2003, l'argento di Belgrado 2006 e l'oro di Eindhoven 2012.