Fair play finanziario: l'Uefa multa Milan, Inter, Juventus e Roma

L'organismo che gestisce il calcio in Europa, e che dal 2009 ha introdotto il criterio della sostenibilità finanziario, ha sanzionato otto club, di cui quattro italiani, per non aver rispettato il requisito del pareggio di bilancio. Le quattro italiane sono le due milanesi, la Juventus e la Roma, le altre sono Marsiglia, Paris Saint-Germain, Besiktas e Monaco.

L'analisi riguarda gli esercizi dal 2018 al 2022, con delle deroghe per gli anni 2020 e 2021, oggetto delle misure di emergenza legate alla pandemia da Covid-19. "Gli otto club hanno accettato un contributo finanziario di 172 milioni di euro - fa sapere l'Uefa - Tali importi saranno trattenuti da eventuali entrate che questi club guadagnano dalla partecipazione alle competizioni Uefa per club o pagati direttamente. Di tale importo, 26 milioni di euro saranno interamente pagati, mentre il saldo residuo di 146 milioni di euro" sarà versato solo in caso di mancato rispetto da parte di questi club degli "obiettivi indicati nel rispettivo accordo transattivo".

Nel dettaglio, l'accordo firmato da Roma e Inter prevede il rispetto dei "requisiti di stabilità, come definiti nel regolamento Uefa", entro quattro anni con l'ulteriore restrizione della rosa per le competizioni europee in caso di mancato rispetto degli impegni. Juventus e Milan hanno invece pattuito il rispetto delle regole finanziarie entro tre anni e non avranno restrizioni alla rosa.

"La decisione del Club Financial Control Body dell'Uefa testimonia la validità della visione strategica che guida l'operato del nostro club", ha sottolineato il Milan. "Proseguiremo con fiducia nel percorso virtuoso verso la sostenibilità finanziaria, in linea con le indicazioni del Fair-play finanziario: un obiettivo che tutto il mondo del calcio dovrebbe continuare a ricercare", conclude il club rossonero. Adesso le società di Serie A dovranno pagare le sanzioni minime. Il Milan sborserà 2 milioni, la Juventus 3,5, l'Inter 4 e la Roma 5.

Non è stata inflitta alcuna sanzione a Lazio e Napoli ma i due club verranno "monitorati" così come, tra gli altri, Barcellona e Chelsea.