Frode fiscale da 1,8 miliardi, indagate 15 società della grande distribuzione

Nove persone ai domiciliari per una presunta maxi-frode fiscale da 1,8 miliardi di euro di fatture false, ed una evasione Iva di 260 milioni. Fra gli indagati della guardia di finanza - su disposizione del tribunale di Milano - 15 società della grande distribuzione, tra cui catene di supermercati. Per altre quattro persone disposta l'interdizione dalla professione per un anno. A deciderlo il giudice per le indagini preliminari, Roberto Crepaldi. Disposto il sequestro di 260 milioni di euro.

Gli indagati

Le misure cautelari riguardano anche alcuni imprenditori bresciani e campani, 39 persone fisiche e 7 persone giuridiche. Contestati i reati di "associazione per delinquere ed emissione e utilizzo di false fatture". Il sistema "Frode carosello"

Il sistema di frode carosello - così chiamato convenzionalmente un reato fiscale che si realizza operando triangolazioni fra società in Italia e all'estero, con fatture per operazioni inesistenti per evadere l'Iva - ricostruito dagli investigatori, sarebbe stato portato avanti tra il 2015 e il 2021 in due modi: attraverso "false lettere di intenti", per effettuare da fornitori italiani acquisti di merci senza applicare l'Iva, e l'altro attraverso acquisti da fornitori di altri paesi dell'Unione Europea, anche in questo caso senza applicare l'Iva.

Getty GDF Guardia di Finanza auto