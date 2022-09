Federer perde il suo ultimo match in coppia con Nadal: "Sono felice, non triste. Partita grandiosa"

"E' stata una giornata meravigliosa, sono felice, non triste. E' fantastico essere qui. Mi sono divertito ad allacciarmi i lacci delle scarpe ancora una volta, ogni cosa era l'ultima volta. La partita à stata grandiosa. Giocare con Rafa e avere tutti i grandi qui, tutte le leggende, grazie". Così Roger Federer dopo aver perso il doppio con Rafael Nadal contro gli statunitensi Frances Tiafoe e Jack Sock (con il punteggio di 4-6, 7-6, 11-9) nella sfida tra Europa e Resto del Mondo alla Laver Cup.

Questo giorno, questa partita, doveva arrivare, prima o poi, per Roger Federer, e per il tennis, così come inevitabilmente deve arrivare per ogni atleta in ogni sport. Il grande campione svizzero ha giocato a 41 anni la sua ultima partita da professionista, l'ha fatto in doppio con il suo grande amico e rivale di sempre Rafa Nadal. Al termine dell'incontro, 'King Roger' si è sciolto in lacrime e al centro del campo ha ricevuto l'abbraccio di compagni, avversari e del pubblico.

Quando i giocatori di entrambe le squadre sono stati presentati prima dell'incontro all'Arena O2, Federer è stato l'ultimo ad emergere da un tunnel che porta sul campo. I tifosi, già abbastanza rumorosi per Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray e gli altri, si sono alzati per una lunga standing ovation dedicata a Federer mentre sollevavano le fotocamere del telefono per catturare il momento. L'addio al tennis della leggenda svizzera, vincitore di 20 titoli del Grande Slam, segue quello di Serena Williams, vincitrice di 23 titoli major in singolare, agli US Open tre settimane fa dopo una sconfitta al terzo turno. Inevitabilmente quando due campioni di quel calibro smettono di giocare ci si

interroga sul futuro di un gioco che entrambi hanno dominato per decenni.

Federer ha annunciato il suo addio nel corso di un toccante videomessaggio sui social la scorsa settimana, spiegando che il suo ginocchio destro, operato per ben tre volte, non è in grado di permettergli di continuare a giocare. In totale Federer ha vinto 103 titoli nel tour maschile, con 1.251 vittorie in partite di singolo, secondo solo a Jimmy Connors nell'era Open. Tra gli altri record, quello del più anziano numero 1 del Mondo a 36 anni nel 2018 e le 10 finali consecutive del Grande Slam, vincendone otto, dal 2005 al 2007.

I risultati della prima giornata dell'Europa del tennis contro il Resto del Mondo alla Laver Cupa

Vincono gli europei per 2-1, con Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas, l'altra invece se l'è aggiudicata Alex De Minaur.

Ruud ha vinto contro Sock 6-4, 5-7, 10-7

Tsitsipas ha vinto contro Schwartzman 6-2, 6-1

De Minaur ha vinto contro Murray 5-7, 6-3, 10-7