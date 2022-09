Filippo Ganna all'attacco del record dell'ora

Ci siamo, manca pochissimo: gli occhi di tutti gli appassionati di ciclismo, che sia su strada o su pista, sono puntati sulla data del prossimo 8 ottobre. Alle 20.00 locali nel velodromo svizzero di Grenchen Filippo Ganna proverà ad attaccare il record dell’ora.



La gara consiste in una corsa contro il tempo: per sessanta minuti il ciclista deve percorrere più chilometri possibili all’interno di un velodromo.

L’attuale record, di 55,548 km, appartiene a Dan Bigham. Il corridore britannico (e pure ingegnere della stessa squadra di Filippo Ganna) lo ha stabilito lo scorso 19 agosto, sempre a Grechen.



Il tentativo del ciclista piemontese sarà l’occasione per riportare in Italia un primato che ci manca dal 1984, quando Francesco Moser a Città del Messico il 9 gennaio percorse 50,808 km e appena quattro giorni dopo ben 51,151 km nei sessanta minuti.



L’attuale data, inizialmente prevista per la seconda metà di lascia qualche perplessità: è in contemporanea con il Giro di Lombardia e, come ha osservato il grande Moser, Ganna non sembra essere nella forma migliore, considerato il deludente settimo posto raggiunto nella crono ai Mondiali di Wollongong.