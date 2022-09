Finali pallanuoto femminile: il Setterosa conquista il bronzo e la Spagna si prende l'oro

Agli Europei in corso a Spalato in Croazia, le ragazze della pallanuoto si sono prese il bronzo, battendo l'Olanda per 16-13 nella finale che metteva in palio il terzo posto. Le ragazze si sono così vendicate della sconfitta - subita sempre nella finale per il bronzo - a luglio, ai Mondiali in Ungheria, proprio per mano delle “orange”. Partita ricca di capovolgimenti di fronte, con l'Italia sempre in grado di ribattere colpo su colpo e poi di prendere il sopravvento sulle avversarie, questa volta costrette a inchinarsi. I parziali dei quattro tempi: 5-4; 3-4; 2-4; 6-1.

Cinque reti per una commovente Roberta Bianconi, che a 33 anni e a distanza di dieci da quando trascinò in finale ad Eindhoven le azzurre per l'ultimo trionfo continentale, prende per mano le giovani compagne portandole fino in paradiso. Con lei l'altra protagonista è invece la più giovane, Sofia Giustini classe 2003, autrice di quattro gol e terminale giovane di un gruppo nuovo nato un anno e mezzo fa sotto la guida del mister azzurro, l'olimpionico Carlo Silipo (482 presenze col Settebello) che si fa anche un bel regalo di compleanno compiendo domani 51 anni.

Ap Le giocatrici italiane festeggiano la vittoria per 16-13 al termine della partita dei Campionati Europei di pallanuoto femminile per il terzo posto tra Olanda e Italia a Spalato

A distanza di sei anni l'Italia della pallanuoto femminile ritorna sul podio continentale. L'ultima medaglia era stato il bronzo a Belgrado 2016. La partita svoltasi alla 'Spaladium Arena' della cittaà croata è stata molto combattuta e ricca di emozioni. Al termine del terzo quarto le olandesi erano in doppio vantaggio (12-10). Carattere, determinazione e ottime giocate hanno regalato un finale al cardiopalma. Dopo il pareggio (12-12), a portare in vantaggio il Setterosa è stata Bianconi ma meno di venti secondi dopo le avversarie hanno segnato con Joustra. Le azzurre sono ritornate in avanti con Domitilla Picozzi a 1'34" dal termine del match. L'Olanda nel tentativo di pareggiare ha incassato una penalità. Situazione sfruttata dal Setterosa che si è portato a +2 grazie al rigore della Bianconi. A fissare il risultato finale è stata Sofia Giustini con un gol a porta vuota. Per la pallanuoto italiana al femminile è la decima medaglia europea dopo le cinque d'oro, due d'argento e due di bronzo. Nel medagliere complessivo al comando c'è sempre l'Olanda con 12 podi. Si conferma campione d'Europa la Spagna: le iberiche questa sera hanno sconfitto per 9 a 6 la Grecia. Per la pallanuoto spagnola in rosa si tratta del terzo oro continentale dopo Budapest 2014 e 2020, per quella greca l'ennesima sconfitta in una finale, la quarta.

Raisport Pallanuoto Femminile - Campionati Europei 2022, Finale: Spagna - Grecia