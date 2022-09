Foggia: fermato un presunto responsabile per l'omicidio a colpi di pistola del ventenne

C'è un fermo per l'omicidio a colpi di pistola di Andrea Gaeta, 20 anni, avvenuto la scorsa notte a Orta Nova (Foggia). Il sospetto omicida è Mirko Tammaro, 26 anni, con precedenti penali per furto, anch'egli della zona, il quale vistosi individuato e quasi raggiunto dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Foggia, ha deciso di consegnarsi.

Numerosi sono stati i rilievi effettuati e gli accertamenti tecnici che hanno permesso agli investigatori di orientare le indagini verso il presunto omicida. Al momento l'ipotesi di reato configurata è quella di omicidio volontario nonché di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Le indagini sono state condotte in sinergia con i militari della Compagnia di Foggia e dello Squadrone Eliportato Cacciatori 'Puglia', e coordinate dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia.

L'arma utilizzata, gettata nelle campagne a seguito del delitto, è stata rinvenuta e sequestrata dai carabinieri. Sono in corso gli accertamenti tecnico-scientifici per determinare le esatte modalità con cui è stato commesso il crimine.

Le indagini, in questo momento nella fase preliminare, proseguono per chiarire ulteriori aspetti dell'azione criminosa. Al momento, a carico del fermato il pubblico ministero ha ritenuto la sussistenza di un quadro indiziario grave relativo alla commissione del reato, tale da ritenere necessaria l'applicazione della misura.

Andrea Gaeta ad Orta Nova era molto conosciuto sia per la sua attività professionale, gestiva un'azienda di autotrasporti, sia perché il padre Francesco detto 'spacca palline' è ritenuto dagli inquirenti al vertice dell'omonimo clan Gaeta vicino alla batteria criminale foggiana dei Moretti, un gruppo criminale attivo nella zona ma che non avrebbe natura mafiosa. Lo stesso giovane sarebbe stato estraneo alle presunte attività illegali del padre. Fin dall'inizio gli inquirenti hanno escluso che il delitto fosse da ricondursi alla criminalità organizzata.

Ricostruendo la serata, qualche ora prima dei colpi di pistola che lo hanno raggiunto ad un fianco e al torace sembra che Andrea Gaeta sia stato protagonista di un litigio per una ragazza. Tutto sembrava essere finito lì ma dopo qualche ora l'assassino ha raggiunto la vittima alla periferia di Orta Nova bersagliandola con almeno cinque di colpi di pistola. Pare inoltre che la vittima non fosse sola al momento dell'agguato ma in compagnia di amici. Un dettaglio tuttora al vaglio degli investigatori che per tutta la notte hanno ascoltato parenti e conoscenti di Andrea.

Un episodio analogo, ovvero un omicidio tra adolescenti per il contendersi di una ragazzina, era già accaduto a luglio scorso a San Severo dove un 17enne, Francesco Pio D'Augelli, venne ucciso con una coltellata al fianco inferta da un 15enneche aveva scambiato qualche messaggio con la sua fidanzata.

Con questo omicidio, sale a dieci il numero delle vittime uccise in Capitanata dall'inizio dell'anno ad oggi. Di fronte a questi numeri preoccupanti il coordinamento provinciale di Libera parla di "una terra martoriata da tanta violenza e dalla presenza delle mafie e della criminalità ha bisogno di attenzione e cura". Poi lancia un messaggio alla "politica e istituzioni" che "devono ascoltare il grido che proviene da questa terra".

Raccoglie l'appello di Libera l'assessora regionale al Welfare Rosa Barone. "Chiediamo alla ministra Lamorgese impegni precisi per dare un segnale concreto della presenza dello Stato", dice. Anche il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese è convinto che nell'agenda del prossimo governo "il riordino e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli organici di forze dell'ordine in Capitanata" dovranno essere intesi "come priorità nazionale".