Foggia, la foto di Al Capone sui panetti di droga, maxi sequestro di cocaina

Si tratta del più importate sequestro di cocaina eseguito in zona negli ultimi 20 anni. I due indagati - che avevano passaporto svedese - si sono limitati a dire che di lì a breve si sarebbero dovuti imbarcare per la Grecia. Ad insospettire i finanzieri, il nervosismo dei due dopo essere stati fermati per un controllo di routine. I baschi verdi stanno proseguendo le indagini per cercare di risalire al mercato di approvvigionamento della droga.