Francesco Totti compie 46 anni, gli auguri "social" dei figli Cristian e Chanel: "Ti amo da morire"

Sono auguri di compleanno speciali per l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, che oggi compie 46 anni. E' nato infatti il 27 Settembre del 1976. Sul suo profilo Instagram ufficiale, l'asso della Roma e della nazionale di calcio pubblica due messaggi dei figli Cristian e Chanel.

Un compleanno particolare per Francesco Totti, si tratta del primo senza Ilary Blasi, dopo la separazione dello scorso luglio, con la quale si è aperta una trattativa per ora tenuta riservata, ma con alcune presunte indiscrezioni che continuano a dilagare a mezzo social o dichiarazioni stampa, come quella dell'amico di Totti, Alex Nuccetelli, che aveva raccontato aneddoti e particolari della relazione, contro i quali Ilary ha dato mandato di procedere ai suoi legali. Giusto due giorni fa infatti - a renderlo noto lo staff della conduttrice - il comunicato sull'inizio dell'azione legale della Blasi, che "ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli, a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio".