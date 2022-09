Sciopero dei controllori del trasporto aereo in Francia, mille voli annullati

Chi arriva all’aeroporto più grande della Francia, quello il Charles de Gaulle di Parigi, si trova davanti i tabelloni con voli cancellati o con tali ritardi che si consiglia di partire domani o un altro giorno. È la conseguenza dello sciopero nazionale dei controllori di volo.

Un’astensione che sta avendo un inevitabile impatto sul traffico aereo europeo. Lo sciopero è stato indetto dal Sindacato nazionale dei controllori di volo (SNCTA) che chiede un aumento dei salari per l'aumento dell'inflazione ma anche un'accelerazione delle assunzioni.

Come suggerito dalla Direzione generale dell'Aviazione civile (Dgac), le compagnie aeree, tra cui Air France, hanno deciso per oggi di annullare il 55% dei voli di breve e medio raggio e del 10% di quelli di lungo raggio, cioè "circa 1.000” voli annullati in arrivo o in partenza dal territorio della Francia.