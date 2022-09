Franco: debito pesante ma tendenze conti pubblici rassicuranti

"Le tendenze di finanza pubblica presentate in questo documento sono complessivamente rassicuranti, sebbene il servizio del debito si faccia più pesante". Lo scrive il ministro dell'economia Daniele Franco in premessa alla Nota di aggiornamento al Def, approvata dal Consiglio dei ministri.

Per l'anno in corso - si legge poi nella nota - si prevede che il livello tendenziale del prodotto interno lordo (PIL) aumenti del 3,3%, dal 3,1% contenuto nello scenario programmatico del DEF in aprile, grazie alla crescita superiore al previsto registrata nel primo semestre e pur scontando una lieve flessione del PIL nella seconda metà dell'anno. Inoltre, per effetto del positivo andamento delle entrate e della moderazione della spesa primaria sin qui registrati quest'anno, si prevede che l'indebitamento netto (deficit) tendenziale scenda dal 7,2% del 2021 al 5,1% del 2022.

E proprio il deficit al 5,1% lascia uno spazio di manovra tra gli 8 e i 10 miliardi di euro, in pratica un 'tesoretto' per un eventuale nuovo decreto. L'obiettivo indicato è infatti inferiore di 0,5 punti rispetto a quello fissato nel Def e già autorizzato dal parlamento. Se quindi il nuovo governo volesse intervenire contro il caro-energia entro la fine dell'anno, potrebbe utilizzare la leva dell'indebitamento e salire fino al 5,6% precedentemente stimato, autorizzato appunto dal parlamento e considerato dall'Ue in linea con gli obiettivi.

A proposito di Unione europea, nella Nadef il ministro dell'economia ricorda che "nel 2024 rientrerà in vigore il patto di stabilità e crescita - nella versione che scaturirà da una consultazione che la Commissione europea aprirà prossimamente sulla base di una proposta di riforma delle regole fiscali".