Fratelli d'Italia e Lega votano no al rapporto Ungheria, si dividono sulla trasparenza dei partiti

Il Parlamento Europeo ha approvato oggi un rapporto in cui l'Ungheria viene definita una "minaccia sistemica" ai valori fondanti dell'Ue e una "autocrazia elettorale" e si chiede l'intervento della Commissione e del Consiglio perché attivino tutte le misure previste dall'articolo 7 dei trattati europei, ossia la clausola di sospensione dall'Unione.

Lega e Fratelli d'Italia hanno votato contro il report, insieme ai rispettivi gruppi parlamentari, Identità e democrazia (di cui fanno parte, tra gli altri, il Rassemblement national di Marine Le Pen e Alternative für Deutschland) e Conservatori e riformisti, nei cui banchi siedono anche Vox e i Democratici Svedesi.

"La relazione si basa su opinioni soggettive e affermazioni politicamente distorte", ha spiegato la delegazione di Fdi, "si tratta dell'ennesimo attacco politico nei confronti del legittimo governo ungherese, in una fase difficile per l'Europa nella quale a tutti i livelli si dovrebbe perseguire la strada dell'unità e non quella della polarizzazione per motivi ideologici". Immediate sono arrivate parola di stigma da Partito democratico, Movimento 5 stelle e Verdi.

In un altro voto di oggi è stata approvata una relazione che, in vista delle elezioni europee del 2024, mira ad aumentare la trasparenza e la redditività finanziaria dei partiti politici europei e introduce disposizioni sull' uguaglianza di genere e protocolli contro le molestie. In questo caso la delegazione della Lega si è astenuta in blocco, mentre il resto di Identità e Democrazia ha votato contro. Gli eurodeputati di Fratelli d'Italia si sono invece divisi: in due si sono astenuti, altrettanti hanno votato sì. Il resto del gruppo dei Conservatori e Riformisti, co-presieduto da Fdi, ha invece votato contro. Tutti gli altri eurodeputati italiani hanno votato sì.

Un terzo via libera votato oggi a Strasburgo è infine quello al prestito da 5 miliardi di euro all'Ucraina per l'assistenza macro-finanziaria a Kiev con l'obiettivo di coprire le spese causate dall'invasione russa. L'importo andrà a costituire la seconda tranche di un pacchetto di sostegno Ue da 9 miliardi di euro.