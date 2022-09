I funerali della Regina, chi ci sarà e chi non ci sarà ( e perché)

Dopo la famiglia reale, le prime file dovrebbero ospitare le teste coronate, poi i capi di Stato in base all'importanza nelle istituzioni internazionali (Nato, G7, Onu), ma anche età, anzianità di servizio, importanza del paese devono essere prese in considerazione.

Un difficile gioco di incastri. Da quando è stata annunciata la morte della Regina Elisabetta, una task force voluta dal governo lavora freneticamente in una sede battezzata "The Hangar" per sciogliere l'intricato nodo degli inviti ai funerali della sovrana.

Chi non è stato invitato

Il primo ostacolo nell'Hangar è stato quello di inviare gli inviti rispettando la regola stabilita da tempo nel protocollo, cioè che fosse invitato il capo di ogni Stato con cui il Regno Unito intrattiene relazioni diplomatiche.

Sono stati esclusi i rappresentanti non solo di governo, ma anche diplomatici di Paesi sotto sanzioni da parte dell'Occidente come l'Afghanistan, la Siria e il Venezuela che si aggiungono alla Russia di Vladimir Putin, messa all'indice a causa della guerra in Ucraina, assieme alla sua alleata Bielorussia, e alla Birmania della giunta militare golpista.

Non senza polemiche. Mosca ha giudicato "blasfemo" il mancato invito alla Russia dopo che il Cremlino qualche giorno fa aveva smentito la notizia secondo cui il presidente russo Vladimir Putin, insieme ai leader di Myanmar e Bielorussia, non fosse stato invitato. "Il presidente ha inviato un telegramma di condoglianze, ma fin dall'inizio non aveva in programma di partecipare a commemorazioni o altri eventi", aveva spiegato alla stampa il portavoce Dmtri Peskov.

Ci sarà, in rappresentanza dell'Ucraina, la First Lady Olena Zelenska che figura anche tra gli invitati al ricevimento che sarà ospitato da re Carlo il giorno prima dei funerali.

Ci saranno Iran, Nicaragua e Corea del Nord, seppure invitati al livello di ambasciatori e non di governanti.

Un discorso a parte vale per la Cina. A una delegazione del governo cinese sarebbe stato negato dalle autorità della Camera dei Comuni il permesso di partecipare alla veglia per la regina Elisabetta a Westminster Hall. "La partecipazione di delegazioni straniere ai funerali della regina su invito del Regno Unito è un segno di rispetto per la regina", ha tuonato la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, in risposta a una domanda sull'episodio, rivelato da Politico e di cui ha dichiarato di non essere a conoscenza. Xi Jinping è stato invitato ma al suo posto dovrebbe partecipare il vicepresidente Wang Qishan.

Non è prevista inoltre la presenza degli ex: dagli Usa, per esempio, non dovrebbe arrivare Barack Obama.