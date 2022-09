Funerali di Elisabetta II. Cina: "Violato il protocollo"

La partecipazione della Cina ai funerali della Regina rischia di trasformarsi in un affare politico. A una delegazione del governo cinese è stato negato dalle autorità della Camera dei Comuni il permesso di partecipare alla veglia per Elisabetta II a Westminster Hall.

Il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle - ha spiegato una fonte a Politico - avrebbe rifiutato la richiesta di consentire ai funzionari cinesi di accedere alla grande sala, dove si trova il feretro della sovrana e di firmare il libro delle condoglianze a Lancaster House. L'ufficio di Hoyle ha però precisato di non voler rilasciare commenti per motivi di sicurezza.

La presenza delle delegazioni straniere "al funerale della regina Elisabetta II su invito del Regno Unito è un segno di rispetto nei confronti della Regina. Come ospite, il Regno Unito dovrebbe mantenere il protocollo diplomatico e l'ospitalità". È il duro commento della portavoce del ministero degli esteri cinese, Mao Ning, in merito alla vicenda.

Tutti i capi di stato in visita a Londra per il funerale della regina Elisabetta sono stati invitati a partecipare a Westminster Hall e a firmare un libro di condoglianze a Lancaster House. Tuttavia, la Westminster Hall fa parte del Palazzo di Westminster, su cui hanno autorità la Camera dei Comuni e dei Lords. L'anno scorso questi hanno vietato all'ambasciatore cinese, Zheng Zeguang, di entrare in parlamento dopo che Pechino aveva imposto sanzioni ad alcuni politici britannici che avevano criticato il trattamento riservato ai musulmani uiguri nello Xinjiang. Il divieto resta in vigore come le sanzioni.