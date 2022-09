G7 decide un tetto al prezzo petrolio russo. Gazprom avverte: il Nord Stream domani non ripartirà

" Il price cap sarà fissato a un livello basato su una serie di dati tecnici e sarà deciso dall'intera coalizione prima della sua attuazione ", scrivono i sette Grandi nella dichiarazione finale, assicurando che i prezzi futuri saranno " comunicati pubblicamente in modo chiaro e trasparente ". Commentando la decisione presa dai Paesi del G7, la segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen , ha sottolineato che il tetto è un potente strumento contro l'inflazione . Con questa decisione, si legge in un comunicato stampa diffuso dal dipartimento del Tesoro Usa, " il G7 ha compiuto un passo avanti fondamentale per raggiungere il nostro doppio obiettivo di abbassare le pressioni sui prezzi energetici e negare a Putin i ricavi per finanziare la sua brutale guerra in Ucraina ".

Gentiloni: Ue lavorerà per unanimità su tetto petrolio russo

L'annuncio dell'istituzione del tetto al prezzo sul petrolio russo "è un passo importante verso due obiettivi: negare le entrate alla Russia per finanziare la brutale guerra di Putin contro l'Ucraina e esercitare una pressione al ribasso sui prezzi globali dell'energia". Lo dichiarato anche il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al termine della riunione G7 Finanze. "L'accordo si basa e rafforza ulteriormente il sesto pacchetto di sanzioni dell'Ue. Estende il divieto concordato all'intero G7, consentendo al contempo la continua vendita del petrolio russo sui mercati globali, a prezzi bassi. Il G7 ora lavorerà per stabilire un'ampia coalizione globale per finalizzare la progettazione e il livello del massimale dei prezzi e per implementarlo congiuntamente, per massimizzarne l'efficacia", spiega. "La Commissione svolgerà pienamente il suo ruolo nel lavorare per raggiungere l'unanimità tra i nostri 27 Stati membri al fine di attuare questa misura nell'Ue. Il nostro obiettivo è farlo in linea con la tempistica concordata nell'ambito del sesto pacchetto di sanzioni dell'Ue, ovvero il 5 dicembre 2022 per il petrolio greggio e il 5 febbraio 2023 per i prodotti petroliferi", evidenzia Gentiloni. "Putin sta cercando di soggiogare una nazione indipendente attraverso una brutale aggressione militare e di causare insicurezza in Europa e nel mondo usando come arma le esportazioni di energia della Russia. Oggi la comunità internazionale delle democrazie ha dimostrato ancora una volta la sua unità e determinazione ad impedirlo", conclude l'ex premier.