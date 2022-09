Stop al Nord Stream, il prezzo del gas balza a 275 euro sul mercato di Amsterdam

Prevedibile balzo del prezzo del gas sul mercato di Amsterdam dopo lo stop al Nord Stream - comunicato venerdì a mercati chiusi - deciso da Gazprom per presunti problemi tecnici.

Dopo l'impennata a 275 euro al megawattora in avvio di contrattazioni, i future Ttf - punto di riferimento del gas in Europa - si attestano al momento a 282 euro al megawattora, in rialzo del 31,5% rispetto ai 215 euro/mwh della chiusura di venerdì 2 settembre, sempre più vicino al massimo di giornata di 290 euro.

Intanto l'euro ha toccato stamani il minimo storico nel cambio con il dollaro Usa, scendendo sotto al livello di 0,99. La valuta europea ha perso lo 0,70% fino a 0,9884 su quella statunitense stamani sui mercati alle 05.35 Gmt (le 7.35 italiane), il livello più basso dal dicembre del 2002.

La lenta caduta dell'euro sul dollaro continua dall'inizio dell'anno, zavorrata dall'incertezza economica innescata dopo l'invasione russa in Ucraina. L'euro ha successivamente riagguantato quota 0,99 sul dollaro, dopo aver ritoccato i minimi dal 2002 a 0,98: la moneta unica scambia ora col biglietto verde a 0,991.