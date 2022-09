Gas e petrolio indeboliscono le borse. Milano chiude a -2%

Giornata negativa per le borse: oggi -2,01% per l'indice Ftse Mib di Milano, dove sono stati positivi solo due titoli energetici: Eni e Tenaris. Il calo maggiore in Europa per Francoforte, -2,22% mentre in lieve rialzo è stata Londra, +0,09%. Oggi le borse americane sono rimaste chiuse per la festività del Labour Day.

Alta volatilità per il gas: questa mattina era arrivato a sfiorare i 280 euro al megawattora, a seguito dell'annuncio di venerdì sera della Russia sulla mancata riapertura del gasdotto Nord Stream 1. Il future di ottobre si avvia alla chiusura degli scambi a 250 euro, lontano dai massimi di giornata ma comunque in salita del 16% rispetto a venerdì, quando era a 214 euro.

«I problemi con le forniture di gas all'Europa attraverso il Nord Stream continueranno fino alla revoca delle sanzioni che impediscono la manutenzione dei macchinari del gasdotto». Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, come riporta Interfax. Oggi il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, è arrivato a sorpresa in Algeria. Discuterà con funzionari ed alti esponenti algerini, incluso il presidente Abdelmadjid Tebboune, di varie questioni tra cui l'energia e la fornitura all'Europa di quantità aggiuntive di gas.

Anche sul fronte del petrolio è stata una giornata di rialzi. Alle 17.50 il petrolio Brent è scambiato a 95,40 dollari al barile, +2,62% rispetto a venerdì. I Paesi dell'Opec Plus hanno deciso di tagliare la produzione di 100mila barili al giorno. E' la prima volta in più di un anno che succede. Gli analisti si aspettavano invece un aumento della produzione.

Effetti anche sull'euro, che è sui minimi da 20 anni: un euro vale 0,9925 dollari, -0,27%. Da inizio anno è sceso del 12%.

E infine è salito il rendimento del Btp italiano decennale, al 3,94%, +13 punti base rispetto a venerdì. Questo perché sempre più analisti (oggi si è unita Goldman Sachs) si aspettano che la Bce, nella riunione di giovedì, alzi i tassi di 75 punti base e non di 50, per contrastare l'inflazione.