Falle nei gasdotti, Nato: è sabotaggio. "Pronti a rispondere ad attacchi contro infrastrutture"

Secondo la Nato sono infatti il " risultato di atti di sabotaggio deliberati ". Così in una dell'Alleanza, che esprime preoccupazione per i "danni ai gasdotti Nordstream 1 e Nordstream 2 nelle acque internazionali del Mar Baltico", l'alleanza si dice pronta ad intervenire con "una risposta unita e determinata ", contro "qualsiasi attacco deliberato contro l'infrastruttura critica".

"Tutte le informazioni attualmente disponibili indicano che questo è il risultato di atti di sabotaggio deliberati, sconsiderati e irresponsabili. Queste perdite causano rischi per la spedizione e sostanziali danni ambientali. Sosteniamo le indagini in corso per determinare l'origine del danno - continua la nota - noi, come alleati, ci siamo impegnati a prepararci, scoraggiare e difenderci dall'uso coercitivo dell'energia e da altre tattiche ibride, da parte di attori statali e non statali".