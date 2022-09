Gaza, Hamas annuncia di avere messo a morte 5 palestinesi, due erano spie di Israele

Da Gaza Hamas ha annunciato di aver messo a morte cinque palestinesi, due dei quali con l'accusa di "collaborazionismo" con Israele.

"Domenica mattina la sentenza di pena di morte è stata eseguita contro due condannati per collaborazione con l'occupazione e altri tre per vicende penali", ha fatto sapere in un comunicato il movimento islamico palestinese, che è al potere nella Striscia di Gaza, aggiungendo che agli imputati di fronte alla giustizia locale è stato offerto il "pieno diritto alla difesa".