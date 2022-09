La Bbc passa al digitale, taglia 382 posti e riduce i programmi internazionali

La Bbc ha annunciato oggi il taglio di 382 posti nel suo servizio internazionale in un drastico piano di riduzione dei costi avviato nella sua transizione al digitale. E' previsto un ridimensionamento considerevole della programmazione radio e tv rivolta all'estero.

L'emittente pubblica britannica chiude così canali radio in arabo, persiano e cinese, ed elimina alcuni programmi televisivi in Africa e in Asia. La Bbc, che si prepara a celebrare il suo centenario il 18 ottobre, assicura comunque che nessun servizio di lingua straniera verrà chiuso del tutto. Il World Service English continuerà a funzionare come trasmissione radiofonica 24 ore su 24, disponibile in tutto il mondo. Alcuni nuovi programmi e podcast saranno riprogrammati in un secondo momento, ma il canale continuerà a servire il pubblico durante i momenti di pericolo e garantirà a Paesi come Russia, Ucraina e Afghanistan l'accesso a servizi di notizie vitali, utilizzando piattaforme di trasmissione e distribuzione appropriate.

La Bbc ha già raggiunto livelli record di crescita sulle piattaforme digitali, raggiungendo attualmente 148 milioni di persone in una settimana media. La quota digitale della copertura radiofonica, che trasmette in 28 lingue in tutto il mondo, ​​è più che raddoppiata: dal 19% al 43% dal 2018.

Le mutevoli esigenze del pubblico internazionale, con più persone che accedono alle notizie in digitale, vanno di pari passo con un clima finanziario difficile. L'inflazione elevata, l'aumento dei costi e un pagamento in contanti del canone fisso hanno portato a scelte difficili in tutta la Bbc, e i servizi internazionali devono risparmiare 28,5 milioni di sterline, come parte dei più ampi 500 milioni di sterline di risparmi e reinvestimenti annuali per rendere la Bbc a guida digitale.