Gentiloni: "Verso un autunno di incertezza senza precedenti, alti rischi di recessione"

"Entriamo nell'autunno in un quadro di incertezza senza precedenti": la preoccupazione del commissario Ue all'economia, Paolo Gentiloni , prima delle riunioni informali dell'Eurogruppo e dell'Ecofin a Praga . Gentiloni parla di un " un alto rischio di recessione ", cruciale è abbassare l'inflazione, ma la ricetta secondo il commissario Ue, è " Un pacchetto di misure sull'energia davvero efficace ".

"Il prossimo mese sarà il momento per la Commissione di mettere sul tavolo le proposte per la revisione della governance economica - aggiunge il commissario Ue all'Economia - obiettivo della revisione è avere stabilità finanziaria, sostenibilità del debito - che è cresciuto ovviamente dopo queste crisi, siamo al 97% nell'eurozona - ma allo stesso tempo mantenere un forte sostegno agli investimenti", così Gentiloni secondo il quale "un accordo sulla revisione della governance, sarà anche un segnale molto forte per i mercati"