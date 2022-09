Germania: al grido di 'Allah akbar' ferisce con un coltello due persone

Un uomo armato di coltello ha ferito due persone in una cittadina del sud della Germania nella serata di ieri, prima di essere ucciso dalla polizia, che sta indagando su un possibile "contesto islamista o terroristico".

Il trentenne ha aggredito diversi passanti vicino alla stazione di Ansbach, una città bavarese non lontana da Norimberga, ha dichiarato la polizia locale in un comunicato. Due persone sono rimaste ferite, ma non sono in pericolo di vita. Durante l'intervento delle forze dell'ordine, l'aggressore "ha

attaccato i poliziotti" che hanno aperto il fuoco e lo hanno ferito mortalmente.

Secondo i testimoni, "l'uomo ha gridato più volte 'Allah akbar' durante le aggressioni".