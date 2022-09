Germania, tutti gli studi economici prevedono una recessione dello 0,4% nel 2023

I maggiori centri studi economici della Germania hanno stimato una recessione dello 0,4% sul 2023: "La crisi dei mercati del gas sta avendo forti ripercussioni sull'economia tedesca - viene spiegato - l'impennata dei prezzi del gas sta aumentando drasticamente i costi energetici, portando a una massiccia riduzione del potere d'acquisto. Per il prossimo anno, gli istituti prevedono una contrazione dello 0,4%.Il motivo principale "del deterioramento delle prospettive economiche è la riduzione delle esportazioni di gas dalla Russia, che ha eliminato una parte significativa dell'offerta di gas e aumentato il rischio che i volumi di fornitura e stoccaggio rimanenti non siano sufficienti per soddisfare la domanda nel prossimo futuro".

In questo contesto, “i prezzi del gas sono saliti alle stelle in estate. Le aziende hanno già iniziato a ridurrne notevolmente il consumo. E' quanto emerge dalla ”Previsione economica congiunta" preparata dagli istituti ifo, Ifw Kiel, Iwh e Rwi per conto del ministero tedesco degli Affari economici e l'azione per il clima. Il Pil nel 2022 e nel 2023 dovrebbe essere di 160 miliardi di euro più basso rispetto a quello previsto in primavera.

Si prevede inoltre un ulteriore corsa dell'inflazione nei prossimi mesi: il tasso medio annuo per il 2023 dovrebbe salire all'8,8%, leggermente più alto rispetto a un 2022 stimato all'8,4%. E a settembre ha appena toccato il 10% su base annua.