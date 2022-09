Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale per una frattura del femore dopo una caduta

Gina Lollobrigida è in ospedale a seguito di una caduta che le ha provocato la rottura del femore. Lo conferma a “La Presse” il suo avvocato Antonio Ingroia.

La diva del cinema, 95 anni, è caduta in casa ieri ed è stata portata in un ospedale romano dove sarà operata lunedì. "Sta bene, l'ho sentita ieri sera e si stava guardando un film", ha raccontato il legale. L'operazione a cui sarà sottoposta è un intervento, tipico delle fratture del femore, che i medici hanno ritenuto possibile nonostante l'età e i problemi cardiaci dell'attrice. Ma i sanitari stanno tenendo il massimo riserbo.

La “Lollo” qualche giorno fa aveva annunciato la sua discesa in campo come capolista al collegio uninominale del Senato a Latina per Italia Sovrana e Popolare, la lista promossa da Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l'Italia.

La “Bersagliera” al momento ha un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale che gestisce il suo patrimonio dopo che il suo assistente personale, Andrea Piazzolla, è stato indagato per circonvenzione di incapace. Il processo è ancora in corso e voci vicine all'attrice dicono che il factotum sarebbe al capezzale dell'attrice, nonostante il figlio di lei lo abbia accusato di aver razziato il suo patrimonio.