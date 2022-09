Sofia Raffaeli, la "formica atomica" insegue il quarto oro e la qualificazione per Parigi 2024

La “formica atomica” o meglio “la regina della ritmica”, l’azzurra Sofia Raffaeli oggi si gioca la quarta medaglia d’oro di questi Mondiali a Sofia in Bulgaria.

E’ in corso la finale dell’all around. Se vincesse l’oro la Raffaeli sarebbe automaticamente qualificata per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Prima l'oro al cerchio e poi quello alla palla per entrare definitivamente nella storia della ginnastica ritmica. Due ori in un giorno, cosa mai successa ad un’atleta azzurra, e ha scritto così una pagina indimenticabile di questo sport. A rendere ancora più consistente la festa per l'Italia a Sofia ci pensa Milena Baldassari, quinta alle Olimpiadi di Tokyo, e oggi medaglia di bronzo alla palla per un podio per due terzi avvolto nel tricolore.