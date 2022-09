Giro d'Italia 2023, al via dall'Abruzzo il 6 maggio. Grande Partenza sulla Costa dei Trabocchi

Ventuno anni dopo lo start da Pescara, il Giro d'Italia riparte dall'Abruzzo. Prima tappa sabato 6 maggio - una crono da 18,4 km - da Fossacesia Marina con arrivo ad Ortona. Protagonista della Grande Partenza, dunque, la Costa dei Trabocchi. La notizia è arrivata in mattinata da L'Aquila nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, e il Presidente della Regione, Marco Marsilio. La seconda tappa sarà la Teramo - San Salvo di 204 chilometri, in cui saranno attraversate anche Pescara e Chieti. Per il terzo atto si ripartirà da Vasto.