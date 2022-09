Gol ed emozioni all'Arechi: finisce 2-2 tra Salernitana ed Empoli

La Salernitana soffre, rimonta ma alla fine è costretta al pari interno con un Empoli ancora a secco di vittorie ma con una sola sconfitta e dunque 4 punti in classifica. I campani invece salgono a quota 6.

Nicola, nonostante le tre gare in una settimana, cambia soltanto Candreva per Bradaric rispetto alla squadra che ha pareggiato a Bologna; i toscani si affidano al tandem Lammers-Satriano con Pjaca nel ruolo di trequartista. Una scelta che premia la formazione di Zanetti, molto più vivace nella prima mezz'ora e in vantaggio al 31' con Satriano che prende il tempo a Fazio e di testa mette la palla all'incrocio. La squadra di casa impiega qualche minuto per reagire ma sul finire di tempo va prima vicina al pari con Vilhena e poi riprende i toscani con un gran gol di Mazzocchi. L'esterno al 39' fa tutto da solo: parte dalla sinistra, si accentra, entra in area, salta Ismajli e calcia di potenza alle spalle di Vicario.

Il gol dà fiducia alla Salernitana che riparte con un altro passo. Centoventi secondi e Mazzocchi va vicino alla doppietta: Vicario anticipa in tuffo Dia, la palla arriva all'esterno

granata che calcia di prima intenzione ma la conclusione si perde alta. Nicola fa entrare Daniliuc e Piatek, gli ultimi due colpi del mercato estivo e la mossa funziona. Il polacco si guadagna subito un angolo da cui nasce il vantaggio: al 16' Candreva batte corto per Vilhena che crossa al centro forte e teso, Dia ci mette la gamba sinistra e fa 2-1.

La Salernitana commette, però, l'errore di voler controllare la partita e al 36' Lammers tenta una conclusione dal limite con la palla che, deviata da Fazio, termina alle spalle di Sepe per il 2-2 finale.