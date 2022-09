Gran Premio di San Marino, prima fila tutta Ducati: Miller in pole, poi Bastianini e Bezzecchi

Dominio Ducati nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino, valido per il Mondiale della MotoGp. Pole position all'australiano Jack Miller su Ducati ufficiale con il tempo di 1.31"899. Secondo tempo per Francesco 'Pecco' Bagnaia a 0.015, il piemontese però partirà con una penalizzazione di tre posizioni. Terzo tempo per Enea Bastianini sempre su Ducati, a 0.115 centesimi, seguito da Marco Bezzecchi anche lui su una moto di Borgo Panigale del Team VR46, staccato di 0.149.

La penalità per Pecco

Il pilota Ducati, nella prima sessione di prove libere sul circuito di Misano, ha ostacolato Alex Marquez ricevendo una penalità che lo vedrà partire tre posizioni indietro sulla griglia di partenza del GP di domani. Bagnania ha chiesto scusa al collega ammettendo il suo errore: “Ho sbagliato io, ho fatto male i calcoli - ha spiegato - Pensavo di avere solo un giro a disposizione e di aver preso la bandiera a scacchi, ma in realtà non era così”.