Ferrari, il giallo porta bene: a Monza Charles Leclerc partirà in pole position

"E adesso, domani…domani! grazie” queste le parole di un emozionatissimo Charles Leclerc, in comunicazione radio con il team, subito dopo aver conquistato la super pole nel Gran Premio di Monza. Il monegasco della Ferrari piazza un super 1'20''161, lasciandosi alle spalle Max Verstappen che partirà comunque quarto per via della penalità da scontare. Il pilota olandese scende dalla monoposto molto arrabbiato per non aver potuto sfruttare la scia del compagno di squadra. Terzo, quarto e quinto tempo lo conquistano rispettivamente Carlos Sainz, Sergio Perez e Lewis Hamilton, che però saranno arretrati anche loro per le rispettive penalità (lo spagnolo e l'inglese partiranno dal fondo). Quindi domani in griglia, dopo Leclerc, scalano George Russell in seconda posizione con la Mercedes, seguito da Lando Norris in terza e appunto Verstappen. Grandissima festa all’autodromo di Monza, colorata per l’occasione di rosso e di giallo modena, per festeggiare i 75 anni della scuderia di Maranello. Domani il Gran Premio partirà alle 15 e sarà decisiva la gestione delle gomme.