È in codice rosso per le ferite e i traumi, il bimbo di 6 anni rimasto schiacciato, da un mobile mentre era a casa. Il grave incidente domestico è avvenuto questa mattina, a Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli.

Il bimbo è stato soccorso dai medici del 118, ma per le sue condizioni è stato trasportato in elicottero all'ospedale Regina Margherita di Torino dove è in gravi condizioni. Al momento non è stata chiarita la dinamica dell’incidente.