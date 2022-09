Guterres: “Cibo a rischio nel 2023. I disastri dovuti alla dipendenza dai combustibili fossili”

"Ciò che sta accadendo in Pakistan dimostra l'assoluta inadeguatezza della risposta globale alla crisi climatica - ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nella conferenza stampa di oggi - e il tradimento e l'ingiustizia che ne sono al centro. I più vulnerabili del mondo, che non hanno fatto nulla per causare questa crisi, stanno pagando un prezzo orribile per decenni di intransigenza da parte dei grandi emettitori. Il mio messaggio ai leader mondiali riuniti qui la prossima settimana è chiaro: abbassate la temperatura, ora", ha continuato. Guterres ha spiegato che il mondo è a rischio di carenza di cibo per il prossimo anno, se il problema di un mercato destabilizzato dei fertilizzanti non viene risolto subito.

"Se un terzo dei paesi del G20 oggi fosse sott'acqua, come potrebbero esserlo domani, forse troverebbero più facile concordare tagli drastici alle emissioni. Tutti i paesi, con il G20 in testa, devono aumentare i propri obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni ogni anno, fino a quando non limiteremo l'aumento della temperatura mondiale a 1,5 gradi".

Le concentrazioni di gas serra continuano a salire a livelli record. Dopo un temporaneo per lo stop imposto dalla pandemia, i tassi delle emissioni generate dall’uso dei combustibili fossili, infatti, sono tornati a salire e hanno già superato i livelli pre-pandemia. C’è una probabilità del 48% che, durante almeno un anno nei prossimi 5, la temperatura media annuale si spingerà temporaneamente di 1,5°C al di sopra della media 1850-1900.

Con l’aumento del riscaldamento globale, rischiamo di raggiungere presto dei “punti di non ritorno” nel sistema climatico.

Il numero di disastri meteorologici, climatici e legati all’acqua è già aumentato di cinque volte negli ultimi 50 anni, causando perdite giornaliere per 202 milioni di dollari. Gli impatti socioeconomici della crisi climatica si stanno già facendo sentire, e continueranno a crescere nei prossimi anni. Le più colpite saranno le fasce più vulnerabili della popolazione.

Riferendosi poi alla guerra in Ucraina, Il segretario generale delle Nazioni Unite ha detto: "Le possibilità di un accordo di pace tra Russia e Ucraina sono minime: "L'ultima volta che ho parlato con il presidente Putin è stata questa mattina. Questo è il motivo per cui sono arrivato in ritardo a questa conferenza stampa. Abbiamo avuto l'opportunità di discutere dell'iniziativa del Mar Nero, della sua estensione e possibile espansione". Guterres ha detto di aver anche discusso con Putin della situazione intorno alla centrale di Zaporizhzhia e della missione conoscitiva il cui obiettivo è indagare sugli attacchi a Olenivka.