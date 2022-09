Guterres: più cooperazione per aiutare il 'mondo in pericolo'

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres ha invitato alla solidarietà e alla cooperazione per aiutare il "mondo in pericolo". In occasione dell'apertura della 77a Assemblea generale Onu, Guterres ha sottolineato che bisogna impegnarsi per promuovere la pace, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile", mentre il mondo è sconvolto da conflitti, cambiamenti climatici, sistema finanziario globale rotto, povertà, disuguaglianza, fame e divisioni.

"Affrontare le sfide comuni richiederà una continua solidarietà, mentre dimostriamo la grande promessa e il potenziale di questa organizzazione", ha affermato. La prossima settimana, decine di capi di stato e di governo di tutto il mondo si alterneranno per parlare all'Assemblea Generale. Sebbene al momento non ci siano modifiche al programma, il funerale della regina Elisabetta II lunedì prossimo, a cui molti leader dovrebbero partecipare, lascia incertezza sui lavori della settimana. Guterres, invece, non andrà a Londra per il funerale della regina, ha reso noto il suo portavoce.