Hong Kong, pecore e lupi nei libri per bambini: cinque condanne per sedizione

Cinque persone sono state condannate ‘per sedizione’ dal tribunale di Hong Kong per aver pubblicato libri per bambini che ritraevano i sostenitori della democrazia della città come pecore che difendono il loro villaggio dai lupi.

Pecore e lupi nei libri per bambini: gli autori condannati per sedizione a Hong Kong

I cinque, tenuti in prigione per più di un anno prima del processo, sono i fondatori del sindacato dei logopedisti che aveva prodotto quattro libri illustrati per spiegare ai bambini il movimento per la democrazia di Hong Kong.

In un libro intitolato 'I difensori del villaggio delle pecore', un gruppo di lupi tentava di occupare un villaggio di pecore, che reagiscono; in un altro, i lupi venivano raffigurati come sporchi e portatori di malattie al villaggio delle pecore.

Durante il processo, i pubblici ministeri hanno sostenuto che i libri contenevano "sentimenti anti-cinesi" e avevano lo scopo di "incitare i lettori all'odio contro le autorità della terraferma"; hanno anche sostenuto che i libri avevano lo scopo di incoraggiare gli abitanti di Hong Kong a discriminare i "cinesi della terraferma che vivono a Hong Kong".