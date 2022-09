I funerali del piccolo Mattia, il parroco: "Lui è in mezzo a noi. Non avremmo voluto essere qui"

"Chiediamo al Signore di vivere - ha detto il parroco – con un cuor solo e un'anima sola attorno ai familiari questa liturgia che celebriamo insieme perché il Signore di ci aiuti a continuare a vivere con intensità la nostra esistenza terrena". "Siamo qui per ringraziare per la vita di Mattia che è qui in mezzo a noi".

Lutto cittadino oggi a Barbara, Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona, e San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino) dove Mattia viveva con la madre. I Comuni hanno chiesto anche alle attività di osservare alcune ore di chiusura in particolare in corrispondenza delle esequie.

Così farà il bar CraCra allo Shopping Center di Barbara che chiuderà alle 14: "Mattia quando era con il papà Tiziano - racconta con grande partecipazione al lutto Tina, la contitolare - venivano tutti i giorni qui a fare merenda. Mattia prendeva sempre la crostata, il suo dolce preferito, o la pizza: era un bambino dolce, adorabile, lo amavamo tutti".

Tanti i necrologi che esprimono dolore e vicinanza sia per Mattia, sia per Noemi, 17 anni, anche lei travolta e uccisa dalla furia delle acque del Nevola nella zona di Coste di Barbara. Tra i messaggi di solidarietà alla famiglia di Mattia quello dell'Istituto Comprensivo "Binotti" di Pergola, che Mattia frequentava alla Primaria di San Lorenzo in Campo: "Il tuo sorriso - scrive la scuola - rimarrà sempre nei nostri cuori".

Mattia era con la mamma Silvia, in quella maledetta sera del 15 settembre: in auto vennero travolti dalla piena del Nevola, Silvia era sopravvissuta mentre il bambino era stato trascinato via e il corpo era stato ritrovato 8 giorni dopo in un campo a Trecastelli.

Intanto si cerca ancora la madre di Noemi, Brunella Chiù, 56 anni, trascinata via a Barbara quella sera e ancora dispersa.