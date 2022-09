Il compleanno triste del principe Harry

Un'immagine che a tanti ha ricordato i due fratelli, poco più che bambini, seguire, a testa bassa, con passi lenti, un'altra bara: quella della madre Diana. Era il 6 settembre del 1997. Anche allora mancavano una manciata di giorni al compleanno di Harry. Scorrendo le foto dell'epoca, in molte si vede William guardare verso il fratello come a volerlo proteggere.

Durante il corteo che ha accompagnato il feretro di Elisabetta II, William e Harry sono ormai uomini e padri, uno indossa l'uniforme della Royal Air Force, l'altro è in abiti civili per aver perso i titoli militari dopo la sua decisione di allontanarsi dalla Casa Reale all'inizio del 2020.

Harry non nasconde il suo dolore, più volte catturato dagli obiettivi dei fotografi. Come quell'attimo di esitazione prima di entrare nella grande sala del Parlamento: il principe " ribelle" porta la mano al volto e poi davanti alla bara della nonna non riesce a trattenere le lacrime. Al suo fianco, la moglie Meghan. Si tengono per mano.

Si tenevano per mano anche durante la prima uscita pubblica, dopo la morte della Regina, in compagnia di William e Kate, che aveva fatto sperare in una riconciliazione, che però sembra ancora lontana.

Secondo il Sun, il principe Harry e la moglie si oppongono con forza a un'esclusione perché questa priverebbe i due figli della scorta garantita alle altezze reali dei Windsor. Tema quello della sicurezza su cui già Harry è entrato in conflitto, avviando un'azione legale contro il ministero dell'Interno per chiedere una adeguata tutela della polizia (anche a sue spese) quando si trova con la famiglia nel Regno Unito.

Harry e Meghan sarebbero "furiosi" per il fatto che i loro due figli, i piccoli Archie e Lilibet, diventeranno rispettivamente principe e principessa dopo la morte della regina Elisabetta ma senza acquisire il titolo di Sua altezza reale. Titolo detenuto, per esempio dalle figlie del principe Andrea, Beatrice ed Eugenia, nonostante non rappresentino ufficialmente la corona.

Non è chiaro se per il principe sia stato organizzato un ritrovo per festeggiare il compleanno con alcuni membri della Famiglia. Sembra però improbabile perché il fratello, con la moglie Kate, è andato nel Norfolk, al castello di Sandringham, a vedere i tributi floreali per la regina; e il re Carlo III trascorre la giornata nella sua casa nel Gloucestershire, Highgrove.

Nei giorni scorsi si era ipotizzato che Meghan e Harry, che quando hanno lasciato la California non avevano preventivato un soggiorno in Europa così lungo, avrebbero fatto arrivare a Londra i figli, Archie e Lilibet, accompagnati dalla madre di lei, Doria; ma per ora non risulta che i bambini siano giunti nel Regno Unito.

Sarà dunque un compleanno solitario per Harry, un momento forse per pensare alla nonna con cui ha condiviso molti momenti sereni e a cui ha reso omaggio con un messaggio personale ricordandola per i suoi "consigli preziosi" e per il "sorriso contagioso". Ma anche per "il suo impegno" e per essere sempre "rimasta vera".

"Nel celebrare la vita di mia nonna, Sua Maestà la Regina - e nel piangere la sua perdita - ricordiamo il suo essere stata una guida per molti, grazie al suo impegno nel servizio e nel dovere", ha scritto Harry , che ha poi citato le parole pronunciate dalla regina Elisabetta dopo la morte del marito, il principe Filippo: "La vita, ovviamente, è fatta di separazioni finali e primi incontri".

"Nonna, anche se questa separazione finale ci porta grande tristezza - ha scritto ancora Harry rivolgendosi direttamente alla regina - , ti sono per sempre grato per tutti i nostri primi incontri - dai miei primi ricordi d'infanzia con te, all'incontrarti per la prima volta come mio comandante in capo, al primo momento in cui hai incontrato la mia cara moglie e abbracciato i tuoi amati pronipoti".