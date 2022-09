Il Cremlino pronto per la cerimonia di annessione alla Russia delle 4 regioni ucraine occupate

Si prevede una sorta di scenario Crimea per l'annessione che la Russia il 30 settembre disporrà per le 4 regioni ucraine in cui si sono votati i cosiddetti referendum farsa. Ma se la coreografia dell'annessione è insomma cosa rodata, il clima in cui avviene questa nuova estensione forzata del territorio della Federazione russa sembra decisamente un altro, rispetto all'evento di 8 anni fa. Riguardo la cerimonia di domani si ritiene sarà difficile che lo slogan "siamo insieme" scandito otto anni fa da decine di migliaia di persone riunite sulla Piazza Rossa per celebrare "il ritorno alla Russia, al loro porto naturale, alla loro casa, di Crimea e Sebastopoli" - come disse dal palco il Presidente russo, con le lacrime agli occhi - possa essere ripetuto con la stessa sincerità di allora.

Il ricevimento al Cremlino

La cerimonia per la firma dei trattati per l'adesione alla Federazione russa delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia è stata fissata per domani alle tre (ora locale, le due in Italia). Come il 18 marzo del 2014 per Crimea e Sebastopoli, nella grandiosa e rilucente Sala di San Giorgio del Gran Palazzo del Cremlino, a firmare per "l'adesione di nuovi territori" ci saranno Putin e i leader locali insediati da Mosca nelle regioni. Il traffico sarà bloccato in un'ampia parte di Mosca, e ci sarà un concerto sulla piazza Rossa. Anche lo stesso Putin, secondo i media russi, potrebbe farsi vedere. Le autorità russe che sono state incaricate di amministrare le regioni in questione sono già giunte a Mosca per partecipare all'evento.

La cerimonia della firma dei trattati nel 2014 si svolse, due giorni dopo il referendum, di fronte al Consiglio della Federazione e la Duma riuniti insieme anche ai governatori e altri esponenti delle elite, dopo un discorso di Putin di 47 minuti interrotto 30 volte dagli applausi dei presenti. Il Presidente russo parlerà anche domani, e il suo sarà un "discorso corposo", ha aggiunto Peskov precisando solo che il voto di ratifica della Camera bassa del Parlamento, con relativo altro discorso di Putin, si terrà lunedì 3 ottobre, e del Consiglio della Federazione martedì 4. Quanto agli incontri con i responsabili amministrativi delle cosiddette Repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk e con quelli delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia, "naturalmente si svolgeranno a margine della cerimonia".

Il 21 marzo di otto anni fa, a conclusione dell'iter avviato con il referendum nella Penisola sul Mar Nero, la giornata si concluse con fuochi d'artificio in diversi quartieri di Mosca e in tutta la Crimea, che difficilmente, si dovrebbero adesso ripetere. 8 anni fa non venne sparato un colpo, non ci sono state decine di migliaia di morti fra i militari, non c'è stata una operazione militare speciale - entrarono solo in azione 'gli omini verdi', soldati senza elementi di riconoscimento che solo un mese dopo Putin confermò come russi - e soprattutto non ci fu nessuna mobilitazione parziale o generale come quella che ultimamente, in pochi giorni, ha fatto fuggire dal Paese centinaia di migliaia di russi. L'orgoglio del 2014 si è perso, l'annessione di altri territorio alla Russia potrebbe non bastare per celebrare una vittoria inesistente sul campo e ricucire la società al suo leader.

Da un punto di vista legale il 30 settembre il leader del Cremlino dovrà firmare un accordo separato con ciascuno dei cosiddetti leader di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson e presentare un disegno di legge costituzionale sull'accettazione di nuovi territori. Successivamente i trattati saranno "vidimati" dalla Corte Costituzionale della Federazione Russa, quindi inviati per la ratifica alla Duma di Stato e al Consiglio della Federazione. Il tutto si dovrebbe svolgere tra domani e l'inizio della prossima settimana, per concludersi il 7 ottobre giorno del compleanno di Putin che compie 70 anni.

Le risposte all'annessione

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha convocato per domani una riunione urgente del Consiglio di sicurezza e difesa di Kiev, in concomitanza con la cerimonia di firma dei trattati sull'annessione alla Russia dei territori di quattro regioni ucraine, annunciata dal Cremlino. Lo ha annunciato l'ufficio stampa presidenziale, citato dall'Ukrainska Pravda.

"L'abbiamo detto molto spesso, molto chiaramente, a voce molto alta: non accettiamo questi finti referendum organizzati dalla Russia nei territori occupati in Ucraina e non accetteremo mai alcuna annessione di territorio o accaparramento di terre da parte della Russia". Così la portavoce della Commissione europea, Dana Spinant, nel briefing quotidiano con la stampa. "La nostra risposta è che non accetteremo mai l'annessione e siamo pronti a far pagare al Cremlino un prezzo pesante per questa nuova escalation nel conflitto", ha aggiunto.