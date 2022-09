Il feretro della regina a Westminster Hall, per quattro giorni l'omaggio dei sudditi a Elisabetta II

Un grande e maestoso abbraccio collettivo, come non poteva che essere per una regina che ha attraversato quasi un secolo di storia. Per la regina, per antonomasia. Tutto accade a Londra, nel cuore della sua Gran Bretagna, nella sua Westminster.

La capitale britannica ha dato il via al capitolo conclusivo del lunghissimo addio a Elisabetta II, morta 96enne l'8 settembre scorso dopo 70 anni di regno “da Guinness dei primati”, aprendole le porte di Westminster Hall, unico edificio medievale residuo del complesso in riva al Tamigi dove è ospitato il Parlamento più antico del mondo. Si dà il via così a quattro giorni di omaggi pubblici, di massa, perfetti per una coreografia funebre solenne, come si addice a una sovrana amatissima. L’addio a Elisabetta II si concluderà con le esequie di Stato, lunedì 19, alla presenza dei potenti della Terra, oltre 500 delegazioni invitate.

Il viaggio da Buckingham Palace, la residenza ufficiale dove ha trascorso la prima notte a Londra, fino al luogo dell'incontro con il popolo - schierato come un interminabile serpentone umano lungo le strade - è stato breve ma ricco di simboli e suggestioni. Una processione scandita dalle note della banda della Guardia Reale - dalle giubbe rosse e i tipici, alti colbacchi neri - tutti stretti ancora una volta attorno alla loro Commander in chief.